Эдварду Сноудену вручили премию за вклад в защиту свободы слова

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Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден удостоится премии норвежского ПЕН-клуба за вклад в защиту свободы слова, передает РИА Новости.

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Как стало известно, награду Сноудену вручили на прошлой неделе в одной из московских гостиниц председатель правления и генеральный секретарь норвежского ПЕН-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури.

Лауреатом премии имени Карла фон Осецкого Эдварда Сноудена норвежский ПЕН-клуб объявил еще в марте прошлого года. Эта награда присуждается в Норвегии ежегодно за деятельность в сфере свободы выражения мнений.

Напомним, что Сноуден в июне 2013 года передал крупным изданиям секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб. В России он получил сначала временное убежище, а затем и вид на жительство.