Эфир в помощь дачнику: обзор полезных телепрограмм о саде, огороде и загородной жизни

Дачники всегда стремятся к лучшему. Грядки вскопаны и прополоты, рассада колосится, цветы благоухают, ягоды и плоды наливаются соком, но дачники продолжают добиваться совершенства в мелочах, пробовать новое, приближаться к идеалу.

Помощником в достижении этих целей может стать обычный телевизор со специальными телеканалами. Рассказываем, какие передачи подскажут, как лучше обустроить дом и дачу, подобрать материалы, улучшить дизайн, как ухаживать за садом и собрать с огорода большой урожай.

Канал «Усадьба»

Телеканал «Усадьба» посвящён жизни за городом со всеми её возможностями, прелестями, вызовами и удовольствиями. Практически все программы канала — внятная, хорошо снятая экспертная помощь дачнику: не важно, новичку или огороднику с большим стажем. Так, в передаче «Огород круглый год» ведущие рассказывают, показывают и объясняют, как лучше заботиться об огородных и садовых культурах и почему.

Для тех, у кого дача — прежде всего эстетическое удовольствие, будут полезны программы «Цветники», рассказывающая об особенностях декоративных растений, условиях, которые для каждого из них более приемлемы, их сочетаемости, капризах и возможностях, или «Идеальный сад», «Сад своими руками», а также «Возрождение сада», посвящённые ландшафтному дизайну и организации пространства на загородных участках. Есть передачи о том, как переработать и использовать дары земли: готовка, флористика, фитокосметика — обо всём этом канал создал отдельные программы.

Канал «Бобёр»

Схожий с «Усадьбой» по тематике, но со своей изюминкой канал «Бобер» поможет и урожай вырастить, и садовую дорожку уложить, и мансарду обновить, и беседку обустроить. Подача канала — лёгкая, весёлая, юморная. Даже начинающий дачник сможет поверить в свои силы.

Идущая на канале программа «Идеальный ремонт» поможет в обустройстве дома, создании удобного и подходящего хозяевам интерьера. Герои программы — узнаваемые персоны: актёры, художники, политики. Все разные, но объединённые любовью к даче. Команда архитекторов, ландшафтных дизайнеров и стилистов преображает жизненные пространства под каждого героя, а зрителю есть чему поучиться.

«Дачные феи» — вечно спорящие (конструктивно) добрые волшебницы сада с разным взглядом на то, как «правильно». Построенная на их антагонизме программа о заботе о растениях подарит любому веру себя: есть разные подходы, вы можете выбирать тот, который вам ближе. Главное — не лениться и совершать задуманное. Программы «Фазенда» и «Моя счастливая дача» — о том, как обустроить или переустроить загородный дом: какие неочевидные и простые решения позволяют сделать пространство более функциональным, ремонт — недорогим, а дом — уютным.

Канал «НТВ.Стиль»

Программа «Дачный ответ» идёт на канале «НТВ.Стиль». Ведущие с командой рассказывают и показывают, что можно создать или переделать на даче и как это сделать экономно. Сад, печи, дома, мансарды, детские зоны: есть программы на любую тематику. Канал обычно запускает их в ротацию по субботам.

Канал «Загородная жизнь»

Это канал для тех, кто за городом надолго. Авторы канала стараются максимально углубиться в сельский быт. Здесь идут циклы программ о земледелии, животноводстве, а также строительстве, обустройстве частного загородного дома и сада. Почти сказочные названия «Загородные премудрости» (проблемы в саду решаем постепенно, любое «волшебство премудрое» — просто техника и смекалка), «Садовый рай» (о том, как просто сделать из любого пустыря цветущий уголок), «Ландшафтные хитрости» (о возможностях растений и камней, о которых вы не подозревали), «Живой дом» (от цыплёнка до зубра: программы обо всех, кто может жить рядом человеком за городом), «Беззаботное хозяйство» (как организовать почти натуральное хозяйство при минимальных расходах и хлопотах). А также масса передач, как сделать жизнь ещё ярче и красивее своим трудом.

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС. Кстати, оператор предлагает ещё и удобную для дачников опцию: объединённые пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом и онлайн-кинотеатром KION. Для горожан, не представляющих своей жизни вне сети важно найти оптимальное решение, которое не изменит привычного ритма жизни и позволит в полной мере посвятить себя даче.