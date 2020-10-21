Ефремов выплатил компенсации оставшимся потерпевшим по делу о смертельном ДТП

Еще трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова получили от него компенсации. Как пишет "Интерфакс", вдове, брату и младшему сыну Сергея Захарова, погибшего в аварии, перевели по 1 миллиону рублей.

"Мы выплатили 3 млн рублей, каждому по одному миллиону. Они переведены потерпевшим. Завтра в суде будут представлены документы, подтверждающие перевод", – сказал адвокат артиста Петр Хархорин.

Защитник потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что его доверители еще не получили деньги. Как он отметил в беседе с РИА Новости, гражданские иски с требованием компенсаций они отзовут "после того, как деньги появятся на счете".

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима.