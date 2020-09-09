Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил"

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, считает, что адвокат Эльман Пашаев "подставил" его на восемь лет колонии. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы".

"Сам Ефремов был в жутком расположении духа, он нам сказал фразу такую, что адвокат его подставил. Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые восемь лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее", – сказала Меркачева.

Как уже писал amic.ru, 8 сентября суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Резонансная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.