Египет заявил о ликвидации главаря террористов, причастных к взрыву на А321

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Египетские военные ликвидировали главаря террористической группировки "Ансар Бейт аль-Макдис", которая, заявляют в ЦРУ, причастна к взрыву на российском самолете А321. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Египта.

Военные передают, что вместе с лидером группировки в Северном Синае уничтожили еще 45 боевиков.

Американская разведка подтвердила ликвидацию террориста, передает Fox News со ссылкой на источники в разведке. Телеканал уточняет, что Абу Дуа аль-Ансари уничтожили в районе города Эль-Ариш в Северном Синае.

Напомним, крупнейшая в истории российской авиации катастрофа произошла в октябре прошлого года: самолет A321 компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился в центре Синайского полуострова в результате терактов. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Директор ЦРУ Джон Бреннан во время выступления в июне в сенате Конгресса Соединенных Штатов сообщил, что американская разведка располагает данными о причастности к теракту египетской группировки "Ансар Бейт аль-Макдис", которая присягнула на верность "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена во многих странах, в том числе и в РФ).