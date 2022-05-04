Эхо «базарных» времен. Почему пустеют торговые ряды в подземном переходе на пл. Октября в Барнауле

Пешеходный переход на пл. Октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Некогда востребованные и популярные торговые павильоны в подземном переходе на пл. Октября за последние годы опустели. Сейчас здесь едва ли работает треть от всех киосков. Продавцы говорят, что уличная торговля уже не пользуется ажиотажным спросом, как 5-10 лет назад, а стоимость аренды регулярно растёт. Какое будущее ждёт переход и на что ещё жалуются его «обитатели», в материале amic.ru.

«Люди не выдерживают»

Предприниматель Елена уже 20 лет работает в подземном переходе. Несколько месяцев назад она арендовала два павильона, но сейчас оставила лишь один. Елена отмечает, что число покупателей всё меньше и меньше, а условия аренды и работы — хуже и хуже.

«Второй мой киоск был рядом, но я его бросила. Аренда становится всё дороже: зимой павильон площадью три квадратных метра обошёлся в 16,8 тыс. рублей в месяц. За такую сумму можно благоустроенную трёхкомнатную квартиру снимать. Обещали нам аренду снизить, потому что люди не выдерживают такой нагрузки. А когда мы начинали, то аренда вместе со светом, охраной, туалетом, уборкой была всего 8 тыс. рублей», — сообщила Елена.

Пешеходный переход на пл. Октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теперь же услуги по охране, уборке территории и даже освещению в ежемесячную таксу не входят — их предприниматели оплачивают отдельно. Как и туалет, которого в переходе не предусмотрено.

«Туалета тут нет, мы договорились с „пивнушкой“ на площади Октября», — отмечает Елена.

Но предприниматели и готовы были бы мириться с непростыми условиями, если бы получали стабильный и высокий доход. А его нет. По словам Елены, поток покупателей упал после того, как в 2015 году в «Доме под шпилем» закрылся супермаркет сети «Патэрсон"*. Сейчас торговля «под землёй» существует только за счёт гостей Барнаула и постоянных клиентов. Поэтому предприниматели и бросают свой бизнес: так, в одном из рядов, где должно быть открыто 20 киосков, работают лишь два.

«Людей стало намного меньше. Раньше „под шпилем“ был магазин „Патэрсон“, Сбербанк. „Патэрсон“ закрылся, какую-то „лабуду“ открыли, не знаю, кто туда ходит, везде висят таблички „Аренда“. И людей стало меньше. Идут лишь деревенские, кто приезжает в частные клиники, и местный контингент. Вот за счёт них и работаем», — отмечает Елена.

*В 2007 году помещение в «Доме под шпилем» приобрела сеть «Патэрсон». В 2010 году сеть была поглощена ретейлером X5 Retail Group (владеет сетью «Пятёрочка»), после чего магазин в «Доме под шпилем» стал «Супермаркетом». Он закрылся в 2015 году.

Пешеходный переход на пл. Октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Полмиллиона за пять лет

Жалуются барнаульцы и на состояние подземного перехода. Недовольны им не только предприниматели, но и горожане-пешеходы: плитка на входах-выходах где-то разбита, где-то исписана и изрисована, у дверей — стёртое покрытие, на некоторых участках не работает освещение.

«Лет десять назад спускаться в переход было увлекательно и интересно — как в другой мир. Теперь я по возможности стараюсь его избегать, выглядит он полузаброшенным, ходить страшновато», — отмечает жительница Барнаула Светлана.

Ремонт подземного перехода — обязанность арендатора. Как сообщили amic.ru в мэрии, владеет объектом комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула, но с 2015 года он находится в оперативном управлении МБУ «Автодорстрой».

Пешеходный переход на пл. Октября в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При этом часть подземного перехода передана в аренду Алтайскому региональному отделению всероссийской общественной организации ветеранов (АРОВООВ) «Боевое братство». Связаться с ней amic.ru не удалось: контактная информация отсутствует.

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Прочее Мэрия Барнаула планирует отремонтировать подземный переход на площади Октября

Именно арендатор обязан производить за свой счёт текущий и капитальный ремонт помещения и инженерных коммуникаций внутри помещения, поддерживать их в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целевым назначением. Последние пять лет, отмечают чиновники, ремонтируют пешеход ежегодно:

в 2017 году проведён ремонт локальных участков входных групп на сумму 150,5 тыс. руб., ремонт навесов из поликарбоната на сумму 21,6 тыс. руб.;

в 2018 году выполнен косметический ремонт локальных участков на сумму 37,6 тыс. руб.;

в 2019 году проведены работы на сумму 232,8 тыс. руб.: замена разрушенной облицовки керамической плитки, косметический ремонт стен на локальных участках, системы видеонаблюдения, частичная замена электрооборудования (светильники, счётчики, трансформатор, выключатели), ремонт дверей;

в 2020 году отремонтировали двери и частично заменили светильники на сумму 12,6 тыс. руб.;

в 2021 году сделан косметический ремонт стен на локальных участках, проведена частичная замена остекления дверей, выполнена замена светильников на сумму 67,6 тыс. руб.

А вот капитальный ремонт подземного перехода в ближайшие два года не запланирован. Однако отказываться от торговли город также не намерен: средства, полученные от предпринимателей за «землю», направляются на содержание объекта. Вот только будут ли через несколько лет в переходе арендаторы — вопрос открытый.