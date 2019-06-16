Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбургская епархия сообщила на своем сайте об отказе от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты.

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Общество Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме

О таком решении объявил екатеринбургский митрополит Кирилл. В обращении говорится, что сквер для строительства храма "открыто и честно" выбрали "большинство горожан".

"Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений", – говорится в обращении.

Несмотря на это, как отмечается, сквер "в атмосфере тотальной лжи и обмана все равно станет причиной раздора для людей". "Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность, а потому отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", – говорится в обращении.

Также отмечается, что защитники сквера выступали против строительства храма на общественной территории и они не протестовали бы, если бы храм строили на "на выкупленной земле".

"И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз", – говорится в обращении и подчеркивается, что "верующие надеются, что нынешняя уступка – последняя".

Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на территории сквера начались в середине мая. С предложением провести опрос выступил президент России Владимир Путин. Эту инициативу поддержали местные власти. Ранее мэрия опубликовала список самых популярных мест, предложенных жителями для храма, и сквер в этом списке был на третьем месте.