Экологический кодекс может появиться в России по инициативе «Новых людей»

Экологический кодекс появится в России до 2026 года. Об этом заявила зампредседателя «Новых людей», депутат Госдумы Сардана Авксентьева, сообщает партийная пресс-служба.

Парламентарий надеется, что документ поддержит правительство РФ и экологические организации. «Наша фракция считает, что уже в этом созыве должен быть принят Экологический кодекс Российской Федерации. И в этом нас поддерживает экологическое сообщество страны. Хотя время сложное, у государства сейчас много непростых задач», — заявила Сардана Авксентьева.

Депутат напомнила, что разговоры о необходимости создания кодекса ведутся более 20 лет, а некоторые положения законов противоречат друг другу. В мае 2022 года «Новые люди» предложили создать Экологический кодекс, который станет общим сводом законов по защите окружающей среды.