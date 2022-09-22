Такого не купишь в магазине. Рассказываем, почему стоит посетить «Эко-Ярмарку»
Здесь представлены свежие продукты от местных производителей, в том числе те, которые не найти в сетевых супермаркетах
Где в Барнауле купить действительно свежие и натуральные продукты, которые сохранили всю свою природную пользу? Отвечаем: на «Эко-Ярмарке». Здесь вы сможете найти всё необходимое к столу: мясо и рыбу, сыр и «молочку», фрукты и овощи, хлеб, выпечку и сладости.
Постоянные акции и скидки позволяют приобрести товар практически по закупочной цене. Например, с 21 по 23 сентября проходит акция на репчатый лук: 14 рублей за кило при покупке 25 и более килограммов. Это выгодно и удобно, если вы запасаетесь продуктами впрок.
Рассказываем, что еще можно купить на «Эко-Ярмарке».
Накрыть на стол
В молочном отделе вы найдёте свежее коровье и козье молоко, кефир и творог, большой выбор алтайских сыров. В мясных отделах — молодое сочное мясо из разных уголков Алтайского края: птицу, свинину, говядину, баранину. Также здесь есть специализированный прилавок с халялем. И целый отдел мраморной говядины — стейки из разных частей говяжьей туши.
В рыбном отделе — живая и замороженная рыба (вам могут её почистить), чёрные мидии на створке, гренландская креветка, краб-волосатик. Здесь же — пельмени с щукой и судаком, печень трески и многое другое. Морские деликатесы и авторские рыбные блюда от шеф-повара.
А в центре зала — огромные прилавки со свежими фруктами и овощами. Рядом — прилавок с сухофруктами и специями с Кавказа и из Средней Азии.
На рынке работают две пекарни со свежим хлебом, выпечкой, печеньем.
Укрепить здоровье
Восстановиться после болезни и укрепить иммунитет вам помогут БАДы из алтайских трав, чаи, натуральные сиропы по традиционным рецептам, медовые и пантовые бальзамы.
Навести чистоту
На ярмарке вы так же можете приобрести бытовую химию на розлив — прийти со своей тарой, или купить её здесь, а затем использовать. Вы не только сэкономите, но и позаботитесь о природе.
На рынке работают две компании, торгующие товарами для упаковки: «Пакетон» и «Упаковщик».
Напомним, на «Эко-Ярмарке» вы можете не только приобрести здоровые продукты и всё необходимое для дома, но и стать арендатором на предельно выгодных условиях.
«Эко-Ярмарка»
Адрес: ул. Взлётная, 2К
Режим работы: с 09:00 до 20:00
Тел.: 55-67-55
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ООО УК «ЭКО ЯРМАРКА»