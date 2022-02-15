Экономист подсказал работающим пенсионерам, как увеличить пенсию при помощи увольнения

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский подсказал работающим пенсионерам способ повысить размер пенсии. Его слова передаёт агентство “Прайм”.

Специалист пояснил, что у работающих пенсионеров размер выплаты не индексируются, однако после выхода на пенсию россияне получают индексацию.

При этом экономист отметил, что есть теоретический способ получить индексацию и продолжить работать. Для этого нужно уволиться, чтобы пенсия индексировалась, а после этого вернуться на работу.

Гиринский добавил, что на практике осуществить подобную манипуляцию будет довольно сложно, поскольку чаще всего пожилым людям трудно найти работу.