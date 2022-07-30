Экономист предупредил россиян о том, что осенью цены в магазинах начнут расти

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о том, что осенью цены на многие продукты в магазинах начнут расти. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Экономист отметила, что ряд продуктов, привычных для россиян, могут быть завязаны на иностранных компонентах. Например, для маргарина нужно пальмовое масло, а пиво варится на хмеле, который закупают за рубежом. Также большое количество иностранных компонентов можно отыскать в сыре, колбасе и сладостях.

«Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — пояснила Долгова.

Эксперт добавила, что сезонное снижение цен на овощи в магазинах всё ещё продолжается, но при этом к концу осени оно будет заканчиваться.

Также Долгова отметила, что в цене растет и упаковка, что скажется на конечной стоимости товаров, а чай, фрукты и кофе могут подорожать из-за увеличения затрат на логистику.