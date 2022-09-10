Экономист рассказала россиянам о том, когда лучше всего увольняться с работы

Экономист Лариса Сорокина рассказала о том, когда пенсионерам лучше всего увольняться с работы. Ее слова передает агентство «Прайм».

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — сказала Сорокина.

Она уточнила, что лучше всего увольняться именно в последний день месяца.

Специалист добавила, что пенсионерам совсем не обязательно идти в ПФР и сообщать о смене трудового статуса для того, чтобы получить надбавки.