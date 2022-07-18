Экс-Герой Советского Союза. Как алтайский ветеран ВОВ лишился всех наград и получил 10 судимостей

Уроженцу Алтайского края Василию Григину, участнику Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза, который впоследствии из-за многочисленных судимостей был лишен этого звания и всех госнаград, могут установить мемориальную доску на доме в Барнауле, где в прошлом веке жил фронтовик. С инициативой выступил председатель краевого общества «Защиты прав осужденных ветеранов боевых действий» Александр Шумаков.

Пока, правда, положительного ответа от властей нет, и скорее всего, даже в случае одобрения инициативы, этот процесс может растянуться на неопределенное время. Шумаков рассказал amic.ru, что уже много лет занимается делами осужденных воинов-«афганцев», добиваясь их реабилитации. Именно так он и узнал о Герое Советского Союза, который скончался в одной из барнаульских больниц еще в далеком 1991 году, а затем был похоронен в безымянной общей могиле на Михайловском кладбище.

Безрассудная храбрость

Василий Филиппович Григин прошел всю войну. За мужество, проявленное на фронте, был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако через 20 лет после Победы его лишили высокой награды. Почти все послевоенное время фронтовик провел в местах лишения свободы. Всего у него было 10 судимостей с общим сроком в 37 лет. По факту ветеран отсидел меньше — в том числе из-за амнистии.

Василий Григин родился в 1921 году на станции Озерки Краюшкинского (ныне Тальменского) района. Был выходцем из простой крестьянской семьи. До войны получил начальное образование. Из личных качеств односельчане отмечали его рассудительность, чувство справедливости и скромность. В сентябре 1940 года Василий Григин был призван в армию — он стал разведчиком.

Через 1,5 года началась Великая Отечественная война, так он оказался на передовой. Ему довелось воевать на нескольких фронтах: Западном, Юго-Западном, Украинском. В 1944 году, будучи сержантом, Григин стал командиром отделения 32-го стрелкового полка. Его храбрость доходила до безрассудства. Многие товарищи с ним боялись идти на задание. Обычно назад возвращались лишь единицы. Григин не только приходил с ценными разведданными, но и всегда приводил с собой «языка».

Сослуживцы отзывались о Василии Григине как о крайне смелом человеке. Он перенес несколько ранений, в том числе и пулевое в голову. Григин выжил, но лишился левого глаза. Даже после такого ранения фронтовик вернулся в строй и продолжал воевать.

Как утверждают авторы книги «Путь к Балатону» Михаил Шарохин и Владимир Петрухин, Золотую Звезду Василий Филиппович Григин получил за подвиги, совершенные им на Батинском плацдарме. Тогда Григин выполнил поставленную перед ним задачу, несмотря на большие потери. Хотя в послужном списке разведчика было немало эпизодов, которые могли быть отмечены различными госнаградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Григину Василию Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Расскажем об этом героическом эпизоде чуть подробнее.

На лету ловил гранаты и перекидывал их назад

В ноябре 1944 года советские войска форсировали Дунай и захватили плацдармы на противоположном берегу. В районе Батинского плацдарма в Югославии выход на оперативный простор им закрывала высота № 205. Ключевыми позициями на подступах к ней являлись две дамбы и станция Батина, которые были превращены противниками в мощные опорные пункты. В течение нескольких дней части трёх дивизий безрезультатно пытались овладеть этим укреплённым пунктом. Только обходный манёвр и одновременный удар с нескольких уязвимых направлений мог сокрушить вражескую оборону. С северо-востока высоту прикрывала затопленная местность. Отсюда противник менее всего ожидал появления наших частей. Вот почему командир 19-й стрелковой дивизии генерал-майор Лазарев и решил нанести внезапный удар именно в этом направлении.



Замысел комдива успешно осуществил комбат из 32-го стрелкового полка капитан Долгополов. В условиях заболоченной местности, покрытой водой на протяжении 1,5 км, в течение трёх суток подразделения полка вели тяжёлые наступательные бои. Полк нёс значительные потери, так как противник использовал водный рубеж для обороны и держал его под плотным перекрёстным огнём, через который могли просочиться лишь одиночки.



Сержант Григин получил задание: со своим отделением преодолеть водную преграду, зайти с левого фланга в тыл обороны противника, завязать бой и тем самым отвлечь на себя внимание. Отделение более 2 км двигалось по пояс в воде, после чего вышло в тыл к немцам. Посеяв панику, советские бойцы начали в упор расстреливать фашистских солдат, находящихся на дамбе. Немцы были вынуждены ослабить огонь по основным нашим силам. Когда из строя вывели пулемётчика, сержант Григин лёг за ручной пулемёт и прицельным огнём продолжал расстреливать фашистов.

Противник, видя, что к дамбе вышла небольшая группа, решил окружить и уничтожить её. Против отделения немцы бросили роту, обстреливая позиции пулемётным огнём. Вскоре четверо бойцов отделения были убиты, а остальные ранены. Фашисты дважды пытались контратаковать, но безрезультатно. Отдельные солдаты противника подошли совсем близко и стали бросать гранаты. Григин на лету ловил их и бросал обратно к немцам.



Несколько часов горстка советских бойцов вела неравный бой. Всего в этом сражении отделение уничтожило до 30 солдат и офицеров противника. Когда на помощь бойцам подошла 1-я стрелковая рота полка, в строю осталось только двое: Григин и ещё один боец. Дамба была очищена от противника, и рота продолжила наступление на село Драж. Когда в бою вышел из строя ротный, сержант Григин принял на себя командование. Немцы яростно бросались в контратаки.

При отражении второй контратаки Григин был ранен, но не ушёл с поля боя до выполнения поставленной задачи. Рота отразила три контратаки, уничтожив до 40 солдат противника. Наступление советских войск продолжалось. Вслед за ротой сюда же вышли и остальные подразделения полка. Со взятием села Драж подразделения 32-го стрелкового полка зашли глубоко во фланг противнику, оборонявшему ключевую высоту...

Были в послужном списке Григина и другие героические поступки. Еще одна операция пришлась на форсирование Днепра. Григин находился в группе, заданием которой был взрыв моста с отходящими танками противника. Взрывом был не только разрушен мост, но и уничтожено несколько танков. Причем Григин, в отличие от остальной группы, после того как мост был заминирован не отступил на исходные позиции, а укрылся неподалеку, дождавшись, когда на переправу заедут несколько немецких танков и только после этого подорвал объект. После этого диверсантов пытались обнаружить, но разведчику удалось выбраться невредимым.

А вот еще один характерный штрих к портрету героя. Как рассказывали родственники фронтовика, после войны Василия Григина пригласили в Польшу и чествовали там как героя, участвовавшего в освобождении страны. Зная о ранении Григина, поляки бесплатно обеспечили его глазным протезом, большой редкостью в те времена. Однако Григин пользовался им недолго. Познакомившись на обратном пути в поезде с девушкой-инвалидом, лишившейся глаза, Григин, не задумываясь, отдал ей свой подарок.

От хулиганства до телесных повреждений

После войны Василий Григин был демобилизован по состоянию здоровья. Он получил квартиру в Барнауле, устроился на работу и женился. Однако относительно спокойной его жизнь была только до 1947 года.

По данным Владимира Конева, автора издания «Прокляты и забыты. Отверженные Герои СССР», однажды приехав к сестрам в родную деревню, Григин узнал от них о том, что местный фельдшер не выписывал больничного без подарков, невзирая на тяжесть заболевания. Григин очень бурно отреагировал на это и, пообещав утопить фельдшера, потащил его к ближайшему озеру. Медработника у разъяренного героя отбили, но сердце потерпевшего не выдержало и, на другой день тот скончался от приступа.

Трагичное стечение обстоятельств, а также обостренное чувство социальной справедливости привели к тому, что у Григина появилась первая судимость за злостное хулиганство и срок — четыре года лишения свободы. Его судили по статье 72 часть 2 Уголовного кодекса РСФСР (злостное хулиганство, заключающееся в буйстве или бесчинстве или совершаемые повторно или упорно не прекращающиеся или отличающиеся особой дерзостью либо исключительным цинизмом).

В 1949 году Василий Григин устроил дебош в Крайпотребсоюзе на День Победы. За очередное «злостное хулиганство» он провел в местах не столь отдаленных 1 год и 8 месяцев. За хулиганские выходки, заключавшиеся «в бесчинстве и совершенные с особыми дерзостью и цинизмом», Григин был судим еще трижды.

Были в его биографии и другие статьи УК. Среди них кражи, сопротивление сотруднику милиции, нанесение особо тяжких телесных повреждений и даже изнасилование. За последний эпизод Григин получил 10 лет, но полностью срок отбыть не успел, так как в 1953 году по инициативе Лаврентия Берии в стране была объявлена амнистия.

Если бы не амнистия, за все свои преступления Григин провел за решеткой 37 лет. Фронтовик шесть раз побывал на скамье подсудимых, прежде чем его лишили звания Героя Советского Союза и всех наград, в том числе Ордена Ленина и медали «За отвагу». На зоне он получил кличку «Герой». Последние судимости (например, покушение на кражу чемодана с вещами на сумму 37 рублей), скорее всего, свидетельствуют о том, что Григин просто хотел вернуться в привычную для него обстановку. Даже будучи лишённым геройского звания, Григин имел послабления как участник войны, попадая под амнистии и получая сокращенные сроки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1964 года он был лишён звания Героя Советского Союза. Десятая судимость фронтовика в 1983 году была последней. После выхода на свободу в 1986 году Григин тяжело заболел и был помещён в одну из больниц Барнаула, где и скончался в 1991 году. Фронтовик был похоронен в Барнауле на Михайловском кладбище за казенный счет в безымянной общей могиле. На ней не осталось никакого надгробия и до сих пор краеведы не могут отыскать место захоронения.

Стоит отметить, что односельчане, как пишет Владимир Конев, до сих пор его помнят и в один голос утверждают, что когда-то спокойного и рассудительного Григина изменило пулевое ранение и контузия, полученные им на фронте. Именно после этого он стал вспыльчивым, раздражительным и начал злоупотреблять спиртными напитками.

Где эта улица, где этот дом

Между тем пользователи в соцсетях практически единодушны — они требуют не предавать забвению память героя. Многие при этом акцентируют внимание на том, что за уголовные деяния Григин уже понес наказание, а его военные подвиги — это совершенно другая часть жизни.

— «Жалко парня! Надо вернуть ему все награды и звание Героя!»

— «Все равно он Герой! Верните человеку заслуженную награду, хотя бы посмертно...не убивайте память о нем до конца».

— «За свои преступления он честно отсидел, а за свои подвиги он честно должен быть с наградами», — вот лишь некоторые комментарии о разведчике Василии Григине.

Всего после завершения Великой Отечественной войны звания Героя СССР до 1991 года были лишены свыше 60 человек, большинство — за уголовные преступления, чаще — после первого же приговора суда. В любом случае, даже если начинание по увековечиванию памяти разведчика поддержат краевые и городские власти, для установки памятной плиты понадобится согласие всех собственников квартир, где когда-то жил Василий Григин. Это может стать еще одним препятствием на пути к благородной цели. Кстати, квартира, которую после войны дали разведчику, находится в самой обычной хрущевке на Потоке. Она расположена по адресу: 4-ая Западная, 77. Но почти наверняка многие сегодняшние жильцы пятиэтажки даже и не догадываются, кто здесь жил в середине XX века...