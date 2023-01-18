Экс-мэра Владивостока приговорили к 16 годам за "покровительство могильщикам"
Бывший глава города заявил, что не брал взятки
18 января 2023, 13:45, ИА Амител
Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года заключения и оштрафовали на 150 млн рублей за получение взяток на сумму 38 млн рублей, сообщает "Коммерсант".
Гуменюк не признал вину. По его словам, он не брал взятки, а обвинение построено на показаниях предпринимателя Сергея Сиротина. Как считает экс-мэр, тот его оклеветал, чтобы получить минимальное наказание.
"В прошлом году тот же суд признал местного предпринимателя Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил его к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн рублей. Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин с декабря 2018 года по февраль 2021 года передал бывшему мэру Владивостока "за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь", – отмечает издание.
Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. 18 мая того же года он ушёл в отставку с поста главы города, после того как губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.
Как уточняет РИА Новости, бывший мэр Владивостока намерен обжаловать приговор.
"Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно", – подчеркнул Гуменюк.
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