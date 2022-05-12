Экс-министр Улюкаев уехал из колонии на черном Range Rover

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел из тюрьмы досрочно. Колонию он покинул в сопровождении кортежа на чёрном Range Rover, сообщает ряд телеграм-каналов.

Напомним, арест Улюкаева стал первым задержанием федерального министра в России. Это произошло 14 ноября 2016 года, а уже через день после задержания Улюкаева поместили под стражу и освободили от занимаемой должности.

Его признали виновным во взятке в размере 2 млн евро от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За эти деньги Улюкаев поспособствовал в покупке пакета акций «Башнефти».

В конце апреля стало известно, что Улюкаеву одобрили УДО, а прокуратура и ФСИН не стали обжаловать это решение.