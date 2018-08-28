Экс-подполковник из США рассказал, почему Америка теряет мировое господство

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Главной угрозой для ВС США являются не Россия и Китай, а чрезмерно активное использование своих войск и низкий уровень технологий. Такое заявление сделал экс-подполковник армии США Дэниэл Дэвис в статье для National Interest, передает "РИА Новости".

Военный отметил, что сейчас Америка пытается всячески уязвить Китай, а также провоцирует конфликт с РФ учениями недалеко от ее границ, но никак не улучшает собственную безопасность. Также чрезмерно активное использование армии и недостаточное развитие военных возможностей подорвали некогда подавляющее господство США в мире, заявляет Дэвис.

Экс-подполковник добавил, что если сейчас кто-то из противников США вдруг воспользуется космическими вооружениями для уничтожения американских навигационных и разведывательных спутников, то Вашингтон никак не сможет ответить и немедленно утратит существенную долю своего военного потенциала.

По мнению Дэвиса, Штаты должны прекратить использовать военную силу или угрожать ее применением для того, чтобы вынуждать конкурентов и противников соглашаться на все требования, поскольку это побуждает их наращивать исследования и разработку мер противодействия.

Вместо сосредоточения на потенциальных экзистенциональных сражениях Америка стала мастером маленьких войн и борьбы с терроризмом, пишет экс-подполковник.

Также в ходе безудержного использования своей армии Штаты довели военную технику до состояния сильного износа, влезли в триллионные долги для финансирования ненужных военных операций. Кроме этого, произошла деградация боевых навыков рядовых солдат.

Дэвис подчеркивает, что Америка должна провести реформу своей политики и немедленно начать сворачивать все текущие операции по всему миру, а также беречь свою армию. При этом сохранение текущего положения дел и дальше продолжит подрывать армию США, что приведет в дальнейшем к полноценному военному поражению.