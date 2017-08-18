Экс-полковник ГРУ Квачков получил полтора года колонии

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Приволжский окружной военный суд добавил полтора года колонии строгого режима к сроку бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу об экстремистском видеообращении. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает РИА Новости.

Отставного полковника, который уже отбывает наказание за подготовку вооруженного мятежа, признали виновным в возбуждении ненависти и вражды. Подчеркивается, что гособвинение просило для него три года колонии, а защита настаивала на отсутствии состава преступления.

Согласно материалам дела, два года назад, в июне, Квачков записал из колонии на смартфон видеообращение, которое затем было размещено в сети.

С учетом неотбытого срока он проведет в заключении еще два года с ограничением свободы на один год.

Эксперты заключили, что в записи Квачкова "содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в России".

Life напоминает, что Квачкова в 2013 году приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию мятежа. Сам он отрицал свою вину. Позже ВС РФ сократил срок до восьми лет.

По данным следствия, экс-полковник готовил вооруженный переворот. Согласно плану, сторонники Квачкова должны были одновременно захватить воинские части, а потом двинуться на Москву.