Экс-супруга Владимира Путина снова вышла замуж - СМИ

Бывшая супруга президента России Людмила Путина второй раз вышла замуж, сообщает "Собеседник.ру". Издание отмечает, что новым избранником бывшей первой леди страны стал мужчина моложе ее на 21 год.

Известно также, что Людмила взяла фамилию второго мужа. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимость на квартиру в Санкт-Петербурге, которую семья Путиных получила в 1995-м году, подтверждает, что фамилия Людмилы теперь Очеретная.

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Газета провела расследование и пришла к выводу, что новым избранником экс-жены президента стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций (ЦРМК) Артур Очеретный. При этом сам Очеретный , за которого якобы вышла замуж бывшая первая леди, не ответил на письменный запрос газеты о том, связывают ли его или членов его семьи какие-либо личные отношения с бывшей женой президента России.

Напомним, в июне 2013 года стало известно, что Путины развелись по обоюдному решению.