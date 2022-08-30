Экс-журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову запросили 24 года колонии

Мосгорсуд приступил к прениям сторон по уголовному делу о государственной измене в отношении экс-журналиста «Коммерсанта», советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Как сообщает ТАСС, прокурор запросил назначить ему 24 года лишения свободы.

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Сафронову вменяется два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Обвиняемый, до перехода в «Роскосмос» занимавшийся военной и космической тематиками в «Ведомостях» и «Коммерсанте», был задержан 7 июля 2020 года.