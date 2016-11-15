Эксгумация тел Леха Качиньского и его жены Марии прошла в Польше

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Эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии, погибших в 2010 году под Смоленском в авиакатастрофе, прошла в Кракове. Об этом пишет РИА Новости.

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Политика Лех Качиньский погиб в результате теракта - Минобороны Польши

В местном соборе отслужили мессу, в которой приняли участие близкие родственники Качиньских, в том числе дочь Марта и брат-близнец президента политик Ярослав Качиньский.

Останки погибших доставят на исследование. Специалисты проведут компьютерную томографию. Кроме этого, будет проведено гистопатологическое, токсикологическое и физико-химическое исследования.

Чету Качиньских вновь похоронят 18 ноября.

Отметим, что в Польше вновь начали расследовать авиакатастрофу, произошедшую шесть лет назад в России.