Эксгумация тел Леха Качиньского и его жены Марии прошла в Польше

Польша вновь возобновила расследование крушения Ту-154М под Смоленском

15 ноября 2016, 17:07

Фото: i.obozrevatel.com

Эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского  и его жены Марии, погибших в 2010 году под Смоленском в авиакатастрофе, прошла в Кракове. Об этом пишет РИА Новости.

Лех Качиньский погиб в результате теракта - Минобороны Польши

Лех Качиньский погиб в результате теракта - Минобороны Польши

В местном соборе отслужили мессу, в которой приняли участие близкие родственники Качиньских, в том числе дочь Марта и брат-близнец президента политик Ярослав Качиньский.

Останки погибших доставят на исследование. Специалисты проведут компьютерную томографию. Кроме этого, будет проведено гистопатологическое, токсикологическое и физико-химическое исследования.

Чету Качиньских вновь похоронят 18 ноября. 

Отметим, что в Польше вновь начали расследовать авиакатастрофу, произошедшую шесть лет назад в России. 

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