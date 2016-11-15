Эксгумация тел Леха Качиньского и его жены Марии прошла в Польше
Польша вновь возобновила расследование крушения Ту-154М под Смоленском
Фото: i.obozrevatel.com
Эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии, погибших в 2010 году под Смоленском в авиакатастрофе, прошла в Кракове. Об этом пишет РИА Новости.
В местном соборе отслужили мессу, в которой приняли участие близкие родственники Качиньских, в том числе дочь Марта и брат-близнец президента политик Ярослав Качиньский.
Останки погибших доставят на исследование. Специалисты проведут компьютерную томографию. Кроме этого, будет проведено гистопатологическое, токсикологическое и физико-химическое исследования.
Чету Качиньских вновь похоронят 18 ноября.
Отметим, что в Польше вновь начали расследовать авиакатастрофу, произошедшую шесть лет назад в России.