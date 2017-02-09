Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам

Рецептов пиццы великое множество, и, пожалуй, у каждого человека есть свой самый любимый. В Международный день этого вкусного блюда, который отмечают 9 февраля, редакция Amic.ru собрала несколько оригинальных рецептов, которые обязательно стоит попробовать приготовить дома.

Духовку разогреть до 230°C. На противень выложить лист пергаментной бумаги. Тесто раскатать и переложить на противень, сформировать бортик. Тесто смазать маслом и печь в течение 20 минут. После достать из духовки и сразу смазать пастой, посыпать шоколадной стружкой. Далее отправить в духовку еще на одну минуту. В самом конце посыпать орехами.

Фруктовая пицца

Что потребуется?

масло сливочное – 110 г

сахар – 175 г

яйцо – 1 шт.

лимон – 2 шт.

сахар ванильный

мука – 300 г

сода

соль

сыр сливочный – 225 г

сахарная пудра – 50 г

персик

киви

клубника

голубика

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Как готовить?

Растопить на водяной бане сливочное масло. Яйцо смешать с чайной ложкой ванильного сахара, цедрой лимона и 100 граммами сахарного песка. Все хорошенько взбить. После добавить еще 50 граммов сахара и растопленное масло.

Смешать муку, соль и соду, перемешать с яичной смесью. Взбить миксером, медленно добавляя муку. Замесить тесто, раскатать и переложить на противень или в форму. Поставить в разогретую до 175 С духовку на 10 минут.

Для крема взять сыр маскарпоне, добавить к нему 2 столовые ложки сахара, сахарную пудру, лимонный сок и цедру, перемешать, взбить миксером и добавить еще немного лимонного сока.

Достать основу для пиццы из духовки и дать немного остыть. Выложить на нее крем. Фрукты порезать и украсить ими пиццу.

Пицца на сковороде за 10 минут

Что потребуется?

Яйца куриные — 2 шт.

Сметана — 4 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Мука пшеничная — 9 ст. л. (без верха)

Кетчуп — 4 ст. л.

Репчатый лук— 1 маленькая луковица

Ветчина или колбаса — 150 г

Томаты — 1-2 шт.

Твердый сыр — 150 г

Как готовить?

Взбить яйца, добавить сметану и майонез. Постепенно ввести муку и тщательно перемешать. Тесто вылить в сковороду. Сверху полить кетчупом, который следует равномерно распределить. Посыпать луком, выложить ветчину или копченую колбасу, томаты. Посыпать тертым сыром и накрыть крышкой. Пиццу готовить на маленьком огне в течение 10 минут.