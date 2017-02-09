Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам

Шоколадная, закрытая и с фруктами – такую пиццу вы еще не ели

9 февраля 2017, 11:15

Рецептов пиццы великое множество, и, пожалуй, у каждого человека есть свой самый любимый. В Международный день этого вкусного блюда, который отмечают 9 февраля, редакция Amic.ru собрала несколько оригинальных рецептов, которые обязательно стоит попробовать приготовить дома.

Пицца с шоколадом

Что потребуется?

  • 450 г теста для пиццы
  • 2 ч. л. сливочного масла, растопленного
  • 1/4 стакана шоколадно-орехового крема
  • 1/2 стакана стружки горького шоколада
  • 2 ст. л. стружки молочного шоколада
  • 2 ст. л. стружки белого шоколада
  • 2 ст. л. измельченных лесных орехов

Как готовить?

Духовку разогреть до 230°C. На противень выложить лист пергаментной бумаги. Тесто раскатать и переложить на противень, сформировать бортик. Тесто смазать маслом и печь в течение 20 минут. После достать из духовки и сразу смазать пастой, посыпать шоколадной стружкой. Далее отправить в духовку еще на одну минуту. В самом конце посыпать орехами.

Фруктовая пицца

Что потребуется?

  • масло сливочное – 110 г
  • сахар – 175 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • сахар ванильный
  • мука – 300 г
  • сода
  • соль
  • сыр сливочный – 225 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • персик
  • киви
  • клубника
  • голубика
Сочная, пышная и такая вкусная: готовим американскую пиццу Манхеттен

Сочная, пышная и такая вкусная: готовим американскую пиццу Манхеттен

Как готовить?

Растопить на водяной бане сливочное масло. Яйцо смешать с чайной ложкой ванильного сахара, цедрой лимона и 100 граммами сахарного песка. Все хорошенько взбить. После добавить еще 50 граммов сахара и растопленное масло.

Смешать муку, соль и соду, перемешать с яичной смесью. Взбить миксером, медленно добавляя муку. Замесить тесто, раскатать и переложить на противень или в форму. Поставить в разогретую до 175 С духовку на 10 минут.

Для крема взять сыр маскарпоне, добавить к нему 2 столовые ложки сахара, сахарную пудру, лимонный сок и цедру, перемешать, взбить миксером и добавить еще немного лимонного сока.

Достать основу для пиццы из духовки и дать немного остыть. Выложить на нее крем. Фрукты порезать и украсить ими пиццу.

Пицца на сковороде за 10 минут

Что потребуется?

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 9 ст. л. (без верха)
  • Кетчуп — 4 ст. л.
  • Репчатый лук— 1 маленькая луковица
  • Ветчина или колбаса — 150 г
  • Томаты — 1-2 шт.
  • Твердый сыр — 150 г

Как готовить?

Взбить яйца, добавить сметану и майонез. Постепенно ввести муку и тщательно перемешать. Тесто вылить в сковороду. Сверху полить кетчупом, который следует равномерно распределить. Посыпать луком, выложить ветчину или копченую колбасу, томаты. Посыпать тертым сыром и накрыть крышкой. Пиццу готовить на маленьком огне в течение 10 минут.
 

Пицца "Кальцоне" с мясным фаршем, помидорами и сыром

Что потребуется?

  • 2 стакана муки
  • 3/4 стакана молока
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • щепотка соли
  • 1 желток – для смазывания изделий перед выпечкой.
Тает во рту: готовим нежную, хрустящую и самую настоящую итальянскую пиццу

Тает во рту: готовим нежную, хрустящую и самую настоящую итальянскую пиццу

Для начинки:

  • 400 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина)
  • 400 г консервированных или свежих очищенных томатов
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 125 г сыра типа моцарелла
  • растительное масло
  • зелень базилика
  • специи по вкусу

Как готовить?

Подогреть молоко до 28-30 гр. Развести в нем дрожжи, сахарный песок, поставить опару на 20 минут. В муку добавить соль, опару, оливковое масло и замешать тесто, накрыть и оставить подходить в теплом месте на полтора-два часа. Для начинки почистить лук и чеснок, измельчить, обжарить на масле, добавить фарш, обжарить до готовности фарша, добавить томаты, посолить и потушить 6-7 минут. Сыр порезать кусочками, зелень измельчить. Раскатать тесто, на одну положить начинку, сверху выложить кусочки моцареллы, посыпать зеленью, специями, сухими травами. Накрыть начинку второй половиной теста, защипнуть края, смазать желтком. Положить пиццу на противень, смазанный маслом, и поставить в разогретую до 200 С духовку. Выпекать около 15 минут.
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