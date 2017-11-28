Эксперт из США оценил шансы РФ победить соседние страны

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Аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) и Гарвардского университета (США) подготовил доклад с обозначением сильных и слабых мест госпрограммы вооружений России на период 2018-2027 годов. Об этом пишет "Лента.ру".

Эксперт считает, что РФ уже достаточно сильна для участия в войне против рядового противника, а также может победить любое государство, с которым имеет сухопутную границу, кроме КНР. В ряде областей, "таких как противовоздушная оборона, противокорабельные ракеты и электронная война, Россия будет продолжать поддерживать имеющиеся возможности, превосходящие таковые у других", цитирует издание Горенбурга.

Согласно мнению аналитика, военные разработки России в области беспилотных летательных аппаратов и высокоточных боезарядов отстают от зарубежных аналогов, однако разрыв сейчас сокращается.

По словам Горенбурга, одной из главных трудностей для военных в РФ является недостаточное финансирование заявленных проектов. Приоритет в госпрограмме на 2018-2027 годы отдан сухопутным войскам и модернизации ядерного арсенала в ущерб поддержке военно-морского флота, считает эксперт.