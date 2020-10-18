Эксперт назвал срок исчезновения иммунитета к COVID-19 после выздоровления

Каждый пятый переболевший коронавирусом россиянин теряет иммунитет к инфекции в течение нескольких месяцев, становясь снова уязвимым к COVID-19.

Как рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели", иммунная система порядка 15-20% обследованных жителей страны отреагировала небольшим количеством антител, от которых через пару месяцев "не осталось и следа".

Как ранее сообщил amic.ru, на 18 октября в России лабораторно подтвердили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 1 399 344 человек.