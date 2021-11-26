Эксперт назвала бюджетный продукт, который улучшает пищеварение

Нутрициолог Ирина Степная назвала бюджетный продукт, который способствует улучшению пищеварения. В беседе с РИА Новости она заявила, что ежедневное употребление в пищу яичного желтка улучшает работу ЖКТ и крепость костей.

Эксперт подчеркнула, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка, а чтобы он правильно усваивался и способствовал похудению, их необходимо добавлять в запеканки с овощами, рыбой и мясом.

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"Если вы хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте их в свой рацион", – отметила Степная.

Для вкусной запеканки она посоветовала взять 300 граммов брокколи, два яичных желтка, 30 граммов сыра, 50 мл молока, соль и перец.

"Способ приготовления: в форму для запекания положить соцветия брокколи. Залить смесью желтков с молоком. Сверху натереть сыр. Посолить и поперчить. Запекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов", – поделилась рецептом нутрициолог.