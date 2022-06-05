Эксперт назвала действенные способы сэкономить на коммунальных услугах

Эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова назвала способы, как россиянам сэкономить на коммунальных услугах. Она посоветовала поставить счётчики горячего и холодного водоснабжения, а также заменить старые приборы на новые, поскольку они потребляют значительно меньше электроэнергии, передаёт радио Sputnik.

«Всё, что касается снижения уровня жизни, то есть ограничение человека в том, сколько раз он моет голову или стирает бельё, — это неправильно. Я бы не рекомендовала достигать экономии за счёт ухудшения качества жизни. Лучше достигать экономии за счёт установки индивидуальных приборов учёта потребления воды», — указала специалист.

По словам Юнисовой, в некоторых регионах есть достаточно большие нормативы потребления воды, поэтому без счётчиков расходы значительно увеличиваются, поскольку квитанции выписывают на основе повышающих коэффициентов.

Сократить расходы на «коммуналку» можно за счёт электроэнергии, избавившись от «бабушкиного холодильника», добавила эксперт. Она напомнила, что новые приборы потребляют меньше энергии, чем старые, поэтому рационально будет провести ревизию техники и подсчитать, что обойдётся дешевле — обслуживать старую или приобрести новую.