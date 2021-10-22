Эксперт назвала единственную причину пожизненного медотвода к вакцинации

Причиной пожизненного медотвода от ковидной вакцинации может стать только тяжёлая аллергия на препарат или его компоненты. В остальных случаях противопоказания действуют только временно, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Татьяну Руженцову.

Эксперт назвала признаками тяжёлой аллергической реакции на вакцину анафилактический шок, отёк Квинке и судороги. Также она выделила температуру тела выше 40 градусов и инфильтрат более 8 см в диаметре – скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы.

По словам Руженцовой, при наличии медотвода нужно тщательно соблюдать рекомендации для профилактики коронавируса, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с потенциальными носителями вируса.

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