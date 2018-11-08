Эксперт описал сценарий возможной ядерной войны США с Россией

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Потенциальная война между Россией и США может начаться с применения обычного оружия, а закончиться применением ядерного. Такое мнение выразил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, пишут "Известия".

Он отметил, что между этими этапами может пройти довольно долгое время. А вероятность того, что война сразу начнется с ядерного удара, очень мала из-за политических, морально-психологических, правовых обстоятельств.

"Непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару, может быть отзыв посла и сотрудников дипмиссии", — цитирует газета статью Сивкова в "Военно-промышленном курьере".

Другими признаками он назвал развертывание войск под видом учений у границ РФ, а также создание ударных группировок ВМС в районах, которые позволяют нанести удары по территории страны.

По мнению эксперта, в таком случае у РФ будет время на подготовку. В том числе страна может при необходимости нанести превентивный удар неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет.

Кроме этого, автор материала предлагает расширить, разработать и принять на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подписанный в декабре 1987 года документ запрещает обеим странам разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.