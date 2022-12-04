Эксперт посоветовал россиянам проверять размер отчислений в ПФР

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева посоветовала россиянам самостоятельно проверять свои пенсионные отчисления. Её слова передаёт агентство «Прайм».

По словам специалиста, работодатель может не делать это добросовестно, что влечёт за собой возможность лишиться части выплат.

Эксперт напомнила, что работодатель должен отчислять в ПФР и СС и ФОМС 22, 2,9 и 5,1% от заработной платы соответственно.

Также Григорьева добавила, что россияне имеют право на отчисление в виде страхования от несчастных случаев.