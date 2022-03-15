Эксперт предрекла России китайский вариант развития соцсетей

Гендиректор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова пообещала России китайский вариант развития социальных сетей на фоне блокировки Instagram и Facebook. Как сообщает РИА Новости, специалист напомнила, что после схожей аналогичной блокировки соцсетей в КНР лишь 30% граждан продолжили пользоваться им с помощью VPN, благодаря чему в стране появилось множество новых мессенджеров и сервисов для публикации информации.

«IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», — объяснила аналитик.

Пешкова подчеркнула, что множество предприятий малого и среднего бизнеса в России работали через Instagram, однако его блокировка открывает новые возможности развития на российском рынке.