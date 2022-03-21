Эксперт предупредил о том, что бесплатные VPN-сервисы могут красть личные данные

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что бесплатные VPN-сервисы могут красть личные данные россиян. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Эксперт пояснил, что технология VPN предполагает создание защищённых каналов связи, однако владельцы бесплатных сервисов могут пользоваться своим положением для получения личных данных пользователей.

По словам Кашкина, когда человек покупает подписку на VPN-сервис, его деньги идут на оплату труда людей, которые работают над его созданием. Бесплатные сервисы зарабатывают на себя самостоятельно, а это значит, что недобросовестные разработчики могут торговать личными данными.

Специалист признал, что в случае использования платных VPN вероятность стать жертвой киберпреступников гораздо меньше, чем при использовании бесплатных сервисов.