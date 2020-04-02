Эксперт предупредил россиян о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом

Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев предупредил о существующем риске одновременного заражения сезонным гриппом и коронавирусом, передают "Известия".

По его словам, двойное инфицирование опасно не только для больных, но и для окружающих. Кроме того, тест на COVID-19 в случае заражения гриппом может показать ошибочный результат.

Батищев подчеркивает, что грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус – нижние. При ослабленном иммунитете многократно повышается риск того, что заражение вторым вирусом может обернуться более серьезными осложнениями.

Ученый добавил, что процент смертности от нового коронавируса выше, однако сезонный грипп поражает намного больше людей.