Эксперт рассказал, как изменится система полисов ОМС с 1 декабря
Нововведение направлено на систематизацию данных о пациентах
17 ноября 2022, 11:55, Илья Звягинцев
Профессор РЭУ Юлия Финогенова рассказала о том, как с 1 декабря изменится система полисов ОМС. Её слова передаёт агентство «Прайм».
По словам специалиста, нововведение направлено на то, чтобы систематизировать данные о пациентах, которые получали помощь на федеральном и региональных уровнях. Также оно позволит обеспечить доступ к сведениям полиса.
Финогенова отметила, что всё это позволит упростить оформление документов, а также передавать данные между различными медицинскими учреждениями.
Детей, как заявляет эксперт, вынесут в отдельную категорию.
Также специалист рассказала, что вместо полиса с 1 декабря россияне смогут предъявлять удостоверение личности.
Комментарии
Новости партнеров