Эксперт рассказал, как изменится система полисов ОМС с 1 декабря

Профессор РЭУ Юлия Финогенова рассказала о том, как с 1 декабря изменится система полисов ОМС. Её слова передаёт агентство «Прайм».

По словам специалиста, нововведение направлено на то, чтобы систематизировать данные о пациентах, которые получали помощь на федеральном и региональных уровнях. Также оно позволит обеспечить доступ к сведениям полиса.

Финогенова отметила, что всё это позволит упростить оформление документов, а также передавать данные между различными медицинскими учреждениями.

Детей, как заявляет эксперт, вынесут в отдельную категорию.

Также специалист рассказала, что вместо полиса с 1 декабря россияне смогут предъявлять удостоверение личности.