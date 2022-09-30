Эксперт рассказал, какие выплаты изменятся в России с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о том, какие изменения в системе социальных выплат произойдут с 1 октября в России. Его слова передаёт агентство «Прайм».

По словам специалиста, проиндексируют выплаты по детским пособиям, социальным льготам и фиксированные выплаты для россиян старше 80 лет.

Также Гиринский отметил, что семьи, доход которых меньше регионального прожиточного минимума, должны подать заявление на выплату пособий на детей от 8 до 17 лет.

Специалист добавил, что с 1 января 2023 года льготники смогут получать некоторые выплаты в виде «набора социальных услуг».

В подобные наборы входят лекарства, медицинские изделия, питание для детей-инвалидов и бесплатный проезд.