Эксперт рассказал, какими сервисами опасно пользоваться при включенном VPN

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о том, какими сервисами лучше не пользоваться при включённом VPN. Его слова передаёт ura.ru.

По словам специалиста, стоит избегать использования «критичных аккаунтов», к которым могут быть привязаны другие учётные записи.

Также Ульянов отметил, что через VPN лучше не открывать электронную почту и банковские приложения.

«Это будет компрометация информации, а это небезопасно. Если мы используем VPN для того чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, который заблокирован, это лайтовый вариант», — сказал специалист.

Он добавил, что многое зависит от доверия человека к сервису, но элементарными правилами безопасности лучше не пренебрегать.