Эксперт рассказал о грядущем "интернет-апокалипсисе" из-за вспышки на Солнце

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям в работе мировой Сети и вызвать "интернет-апокалипсис". Как рассказал специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти, от коронального выброса массы пострадают подводные кабели, которые являются основой современного интернета, сообщает Dagens Nyheter.

"Вероятность – примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она ещё вполне может произойти при нашей жизни", – подчеркнул эксперт.

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При этом крупные серверы "на суше" не пострадают, поскольку их можно защитить от последствий солнечной вспышки.

Отметим, что корональный выброс массы – это вспышка на Солнце, во время которой заряженные частицы выбрасываются по направлению к Земле. Когда они достигают земного магнитного поля, возникает геомагнитная буря.

Слабый выброс может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистемы и повлиять на пути миграции животных, а вот более сильные вспышки – вызывают сбои в коротковолновой связи и навигационных системах, а также перепады напряжения в промышленных сетях.