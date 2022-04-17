Эксперт рассказал о льготах для россиян предпенсионного возраста

Россияне, имеющие статус предпенсионера, могут получить разные льготы. О положенных привилегиях рассказал генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов, его цитирует РИА Новости.

По словам специалиста, на льготы могут рассчитывать женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет. Они могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности и отказаться от уплаты налога на квартиру, дом, хозяйственные постройки или гараж.

«А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты», — сообщил эксперт.

Он также назвал повышенное пособие по безработице одной из льгот для россиян в предпенсионном возрасте. Леонидов также подчеркнул, что для такой категории людей увеличен период выплаты пособий. Так, при страховом стаже 20 лет у женщин и 25 лет — у мужчин за каждый год работы к длительности выплаты пособия прибавляется две недели. 75% среднемесячного заработка россиянам платят в первые три месяца, 60% — следующие четыре месяца, 45% — в последующие месяцы, объяснил специалист.

Россияне предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налогов за одно транспортное средство или имеют право получить льготу 50% по транспортному налогу на автомобиль, мощность которого составляет до 100-150 лошадиных сил, отметил эксперт. Леонидов также сообщил, что если у предпенсионера ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то он может рассчитывать на частичную компенсацию стоимости лекарств в размере не более 50%.