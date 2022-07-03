Эксперт рассказал о самых финансово выгодных месяцах для отпуска

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал о том, какие месяцы станут самыми выгодными для отпуска в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те россияне, кто уже сейчас планирует свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре», — сказал специалист.

По его словам, самыми невыгодными в финансовом плане являются январь, февраль, апрель, май. Те, кто решил брать отдых в эти месяцы, рискуют серьезно потерять в деньгах.

Южалин пояснил, что выгодность оценивается в рабочих днях в месяце. Выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше.