Эксперт рассказал о том, что цены на бензин в России могут снизиться

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин рассказал о том, что цены на топливо в ближайшее время могут существенно снизиться. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, у российских поставщиков из-за проблем с экспортом возник профицит топлива.

На данный момент продавцы опасаются изменения динамики оптовых цен, но если они некоторое время останутся низкими, то бензин станет дешеветь и для потребителя.