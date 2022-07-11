Эксперт рассказал о том, что цены на бензин в России могут снизиться
Розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне как минимум полгода
Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин рассказал о том, что цены на топливо в ближайшее время могут существенно снизиться. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам специалиста, у российских поставщиков из-за проблем с экспортом возник профицит топлива.
На данный момент продавцы опасаются изменения динамики оптовых цен, но если они некоторое время останутся низкими, то бензин станет дешеветь и для потребителя.
«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — сказал специалист.