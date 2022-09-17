Эксперт рассказал о том, что ошибка в документах может стать причиной недоплаты пенсии

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о том, что ошибка или неточность в документах является одной из самых распространенных причин недоплаты пенсии.

Чаще всего подобные ошибки возникают из-за неправильного заполнения документов в ПФР.

«Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан», — цитирует Гиринского агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что в случае возникновения ошибок необходимо сразу обращаться в пенсионный фонд.