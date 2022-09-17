Эксперт рассказал о том, что ошибка в документах может стать причиной недоплаты пенсии
В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления
17 сентября 2022, 15:49, Илья Звягинцев
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о том, что ошибка или неточность в документах является одной из самых распространенных причин недоплаты пенсии.
Чаще всего подобные ошибки возникают из-за неправильного заполнения документов в ПФР.
«Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан», — цитирует Гиринского агентство «Прайм».
Эксперт отметил, что в случае возникновения ошибок необходимо сразу обращаться в пенсионный фонд.
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