Эксперт рассказал о возможности привиться сразу двумя вакцинами от COVID-19

Доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о смысле прививаться сразу двумя вакцинами от COVID-19. По его словам, если человек пропустил возможность поставить вторую дозу "Спутника V", то он может воспользоваться "ЭпиВакКороной".

В разговоре с ura.ru специалист отметил, что ставить вторую инъекцию вакцины можно даже в том случае, если интервал между прививками немного нарушен. При этом Аграновский подчеркнул, что экспериментировать с вакцинами все-таки не стоит, лучше соблюдать рекомендованный режим вакцинации.

Как ранее сообщил amic.ru, вице-премьер Татьяна Голикова порекомендовала не прививаться россиянам, которые уже переболели коронавирусом. По ее словам, случаи повторного заражения COVID-19 носят единичный характер и их причина пока неизвестна.