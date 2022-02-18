Эксперт рассказал пенсионерам о том, когда лучше увольняться с работы
Уходить в конце месяца выгодно, поскольку в этом случае можно получить доплату
18 февраля 2022, 05:57, Илья Звягинцев
Доцент экономического факультета РУДН, к.э.н.Лариса Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца. Слова специалиста передаёт агентство «Прайм».
Сорокина пояснила, что Пенсионный фонд России ежемесячно получает информацию о работающих пенсионерах, однако период работы в течение месяца никак не фиксируется.
По словам специалиста, в зависимости от даты увольнения меняется и размер доплаты, которая положена пенсионеру. Поэтому, отмечает Сорокина, увольняться в конце месяца гораздо выгоднее.
Ранее сообщалось, что пенсии военных в России проиндексируют на 8,6%.
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