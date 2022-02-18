Эксперт рассказал пенсионерам о том, когда лучше увольняться с работы

Доцент экономического факультета РУДН, к.э.н.Лариса Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца. Слова специалиста передаёт агентство «Прайм».

Сорокина пояснила, что Пенсионный фонд России ежемесячно получает информацию о работающих пенсионерах, однако период работы в течение месяца никак не фиксируется.

По словам специалиста, в зависимости от даты увольнения меняется и размер доплаты, которая положена пенсионеру. Поэтому, отмечает Сорокина, увольняться в конце месяца гораздо выгоднее.

Ранее сообщалось, что пенсии военных в России проиндексируют на 8,6%.