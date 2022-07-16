Эксперт рассказал россиянам об опасности бесплатных СИМ-карт

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, какие опасности таят в себе бесплатные СИМ-карты. Его слова передает агентство «Прайм».

По его словам, главная проблема заключается в том, что такие карты регистрируются не на реального абонента, а на ИП или неизвестных «частников».

«В идеальной картине мира бесплатные SIM-карты должны сразу оформляться на новых владельцев, но на практике они гуляют из рук в руки годами, а иногда и вовсе никогда не меняют собственника на действительного», — сказал Мясоедов.

Эксперт пояснил, что «реальный» владелец карты может забрать ваш номер, а вместе с ним получить доступ, например, к вашему личному кабинету в банковском приложении.