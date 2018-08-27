Эксперты назвали лучшие смартфоны 2018 года

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Издание Business Insider из США составило топ-5 лучших смартфонов текущего года. Об этом пишет RT.

Отмечается, что лидером рейтинга стало китайское устройство OnePlus 6. Оно оснащено хорошей камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

В тройку лидеров также включили Samsung Galaxy Note 9, оснащенный OLED-дисплеем, стилусом и хорошей камерой, а также еще один смартфон от Samsung — Galaxy S9. Сообщается, что последний смартфон "получил всё": от большого OLED-дисплея до встроенного монитора сердечного ритма.

Также эксперты назвали одним из лучших устройств года LG G7 Thinq, который они сравнили с "Android-версией iPhone X", лишь "на несколько сотен долларов дешевле". Его плюсами были названы влагозащита и камера с ультрашироким объективом. Замыкает пятерку лучших устройств Moto G6. Его стоимость начинается от 250 долларов, при этом смартфон имеет достаточно хорошие показатели для такой цены, включая время работы аккумулятора и хорошую камеру.