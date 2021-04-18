Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Англии заявили, что оптимальный для здоровья способ приготовления яиц – это их варка, сообщает британское издание Express.

По словам специалистов, ещё один полезный вариант использования яиц в пищу – это омлет. Однако при этом следует минимизировать содержание соли в воде и добавлять нежирное молоко.

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Самым вредным способом приготовления яиц медики назвали жарку. Это аргументировали тем, что при жарке содержание жиров в пище увеличивается примерно вдвое.

Напомним, совместное исследование учёных Австралии, Китая и Катара выявило взаимосвязь между употреблением в пищу куриных яиц и развитием сахарного диабета.

К такому выводу они пришли, проанализировав данные о диете 8545 человек, которые были собраны с 1991 по 2009 год.

Оказалось, что люди, которые в среднем употребляли больше половины яйца в день, болели диабетом второго типа на 25% чаще.