Эксперты назвали простые правила для сохранения красоты и молодости рук

Красивые и ухоженные руки – визитная карточка любой женщины, однако далеко не все уделяют коже кистей такое же внимание, как, например, коже на лице, пишет "Медикфорум".

Дерматолог и косметолог Амина Бердова дала несколько простых советов, которые помогут сохранить красоту и молодость рук:

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Забудьте о мытье и уборке без перчаток. Все знают о том, что мыть посуду нужно в перчатках, однако далеко не все соблюдают это правило. А между тем в средствах бытовой химии полно вредных веществ, которые приводят к разрушению липидов.

Именно из-за этого кожа кистей стареет по причине обезвоживания. То же самое касается и уборки. Многие средства, попадая на кожу, вызывают ожог, который незаметен.

Обязательно пользуйтесь перчатками зимой. В холодное время года все оберегают свое тело от низких температур, но при этом многие пренебрегают перчатками. А ведь кожа на руках очень чувствительная к морозу. Нежелание носить варежки или перчатки может привести к огрубению кожи, раздражению, покраснению и даже кровоточащим трещинам. Дерматолог рекомендует не забывать и о креме для рук.

Используйте крем с защитным фактором. Летом кожа также нуждается в защите. Ультрафиолетовые лучи приводят к старению кожи, появлению пигментации и морщин. Все то же самое происходит и с нашими руками. Поэтому дерматологи настоятельно советуют пользоваться кремами с SPF.