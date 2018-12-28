Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

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Аналитики сервиса по поиску работы Superjob.ru опубликовали перечень профессий, которые будут больше всего востребованы в следующем году, пишет "Российская газета".

Они считают, что в 2019 году вырастет спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. В данный момент конкуренция в этой сфере низкая — меньше двух претендентов на место. При этом средняя зарплата по столице у специалистов в этой сфере составляет 130-140 тысяч рублей, а максимальный оклад может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

Кроме этого, в следующем году может вырасти спрос на UI/UX-дизайнеров, занимающихся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов. Сейчас конкуренция в этой профессии — всего 2,5 человека на место, а средняя зарплата по Москве равна примерно 120 тысячам рублей, при максимальном окладе 250 тысяч рублей в месяц.

Также предполагается повышение спроса на специалистов по тестированию/QA. В этой сфере компании уже активно ищут как молодых специалистов, которых готовы обучать, так и опытных тестировщиков, которые владеют несколькими языками программирования. В этой профессии конкуренция также равна 2,5 человека на одну вакансию. Средний оклад по Москве равен около 90 тысяч рублей, а зарплатный максимум — около 250 тысяч рублей в месяц.

Специалисты считают, что заметно вырастет спрос на аналитиков данных. Данная профессия будет наиболее востребована среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Сейчас в этой сфере конкуренция несколько выше — 4,5 претендента на место. Средняя зарплата этих специалистов по столице - 140-150 тысяч рублей, а зарплатный максиму равен 250 тысячам рублей.