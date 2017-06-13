Эксперты назвали США самой "толстой" страной в мире

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Соединенные Штаты Америки лидируют в мире по количеству людей, страдающих лишним весом и крайними формами ожирения, передает РИА Новости со ссылкой на статью ученых, опубликованную в New England Journal of Medicine.

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Всего, по данным медиков, на нашей планете более двух миллиардов людей, испытывающих такие проблемы.

"Люди, которые не считают лишний вес проблемой, достойной внимания, поступают так на свой собственный страх и риск, так как риск развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней у них растет", - констатирует специалист из университета Вашингтона в Сиэтле Кристофер Мюррей.

В числе 20 наиболее населенных стран мира по показателю ожирения лидируют США. Здесь, по информации исследователей, от крайних форм ожирения страдает более 13% детей, а также 24% взрослых.

Наибольшее число взрослых с лишними килограммами наблюдается в Египте, где от ожирения страдает более трети населения.

А вот в Индии и в Китае показатель весьма скромный - около 3 и 5%.