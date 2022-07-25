Эксперты объяснили, зачем ЦБ хочет вернуться к печати десятирублевых купюр

Возврат купюр в 5 и 10 рублей, о котором заявили сегодня в ЦБ, может быть вызван соображениями экономии и влиянием санкций. Такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты.

«Новые десятирублевые купюры за счет применения новых технологий изготовления должны служить дольше, чем раньше, а стоимость их выпуска и перевозки будет ниже, чем у монет», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

При этом удорожание металлов может быть ни при чем в решении вернуться к печати пятирублевых и десятирублевых банкнот, поскольку цены на никель и медь снизились.

«Не исключено, что роль могут играть какие-то технологические процессы, которые стали затруднены из-за санкций», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Напомним, что Банк России планирует возобновить выпуск десятирублёвых купюр к концу года. Кроме того, в Центробанке также обсуждают вопрос о возобновлении печати пятирублёвых банкнот. Речи при этом о полной замене металлических денег пока не идёт.