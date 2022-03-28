Эксперты оценили возможность возникновения дефицита сигарет в России

Ряд табачных компаний в России объявили о приостановке работы, а одна из самых популярных — Philip Morris International — заявила о том, что сокращает объёмы производства. Основной проблемой, которую обозначают производители, является логистика.

Чаще всего речи о полном закрытии предприятий не идёт. А в Минсельхозе «Российской газете» рассказали о том, что все предприятия работают в штатном режиме.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин вспомнил 90-е, когда курильщикам продавали банки с бычками, и заявил, что сегодня до такого дело не дойдёт. Специалист считает, что у российских фабрик есть запас сырья, а если рынок встанет, то его начнут пополнять поставками из Казахстана.

Наиболее вероятным Шапкин считает передачу компаний под управление третьих лиц, поскольку крупные производители не захотят терять российский рынок.