Эксперты оценили возможность возникновения дефицита сигарет в России

При худшем сценарии наладить поставки можно будет через Казахстан, а производство перенести в Россию

28 марта 2022, 16:20, Илья Звягинцев

Ряд табачных компаний в России объявили о приостановке работы, а одна из самых популярных — Philip Morris International — заявила о том, что сокращает объёмы производства. Основной проблемой, которую обозначают производители, является логистика.

Чаще всего речи о полном закрытии предприятий не идёт. А в Минсельхозе «Российской газете» рассказали о том, что все предприятия работают в штатном режиме.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин вспомнил 90-е, когда курильщикам продавали банки с бычками, и заявил, что сегодня до такого дело не дойдёт. Специалист считает, что у российских фабрик есть запас сырья, а если рынок встанет, то его начнут пополнять поставками из Казахстана.

Наиболее вероятным Шапкин считает передачу компаний под управление третьих лиц, поскольку крупные производители не захотят терять российский рынок.

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