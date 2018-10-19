Эксперты просят ужесточить выдачу лицензий на оружие после трагедии в Керчи

Общероссийский народный фронт инициировал обсуждение ужесточения правил выдачи лицензий на оружие. Эксперты предлагают повысить возраст покупки оружия и пересмотреть систему выдачи справок.

"Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения. У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала недавняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?" заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

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Он предлагает обсудить вопрос повышения возраста для покупки оружия, особенно если гражданин не является охотником. Например, до 25 лет, "когда человек уже более-менее сформировался".

А также подумать о пересмотре системы выдачи различных справок, разрешающих приобретение и хранение оружия.

"Сегодня справка от психиатра — это зачастую не результат обследования. Человек просто подтверждает, что он не состоит на учете. Достаточно ли этого, или все-таки для получения оружия нужно пройти более серьезное обследование?", — отметил Старшинов.

К дискуссии будут приглашены профильные эксперты, в том числе и представители Росгвардии, после чего эксперты ОНФ подготовят соответствующие предложения по изменению в законодательство.

ОНФ предложил поднять эту тему после взрыва в Керченском политехническом колледже, который в среду, 17 октября, устроил, как предполагает следствие, учащийся колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Погиб 21 человек, несколько десятков получили ранения. Сам он покончил с собой. По данным СМИ, охотничье оружие он получил в сентябре на законных основаниях, был признан психически вменяемым.