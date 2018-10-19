Эксперты просят ужесточить выдачу лицензий на оружие после трагедии в Керчи
В частности, повысить возраст покупки, ужесточить выдачу справок
Общероссийский народный фронт инициировал обсуждение ужесточения правил выдачи лицензий на оружие. Эксперты предлагают повысить возраст покупки оружия и пересмотреть систему выдачи справок.
"Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения. У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала недавняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?" заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
Он предлагает обсудить вопрос повышения возраста для покупки оружия, особенно если гражданин не является охотником. Например, до 25 лет, "когда человек уже более-менее сформировался".
А также подумать о пересмотре системы выдачи различных справок, разрешающих приобретение и хранение оружия.
"Сегодня справка от психиатра — это зачастую не результат обследования. Человек просто подтверждает, что он не состоит на учете. Достаточно ли этого, или все-таки для получения оружия нужно пройти более серьезное обследование?", — отметил Старшинов.
К дискуссии будут приглашены профильные эксперты, в том числе и представители Росгвардии, после чего эксперты ОНФ подготовят соответствующие предложения по изменению в законодательство.
ОНФ предложил поднять эту тему после взрыва в Керченском политехническом колледже, который в среду, 17 октября, устроил, как предполагает следствие, учащийся колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Погиб 21 человек, несколько десятков получили ранения. Сам он покончил с собой. По данным СМИ, охотничье оружие он получил в сентябре на законных основаниях, был признан психически вменяемым.